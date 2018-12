Es war ein historisches Jahr für die Cannabis-Industrie. Praktisch überall, wo man hinschaut, gab es Marihuana-Highlights. In unspezifischer Reihenfolge findest du hier einige der wichtigsten Ereignisse der Branche des Jahres 2018: Kanada legalisiert Freizeit-Marihuana nach neun Jahrzehnten des Verbots. Vermont wird der erste Staat, der im Januar das Freizeit-Cannabis vollständig durch den Gesetzgebungsprozess genehmigt. Zwei weitere Staaten (Utah und Missouri) genehmigen den medizinische Marihuana-Konsum während der Midterm-Wahlen, wobei die Wähler in Michigan den Staat zum zehnten machen, der Marihuana für Erwachsene zulässt. Tilray wird die erste kanadische Marihuana-Aktie, die einen Börsengang an einer großen US-Börse vollzieht. Fast ein halbes Dutzend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...