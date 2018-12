In Italien sieht die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel die Gefahr eines Wiederaufflammens der Euro-Krise - und warnt vor der Konzentration heimischer Staatsanleihen bei den nationalen Banken.

WirtschaftsWoche: Frau Schnabel, im Haushaltsstreit zwischen der EU und Italien sind die Fronten verhärtet. Die italienische Regierung will von ihrem Schuldenkurs offenbar nicht abweichen. Wird Italien das neue Griechenland?Isabel Schnabel: Eine Eskalation der Krise in Italien wäre wegen der Größe der dortigen Volkswirtschaft noch viel gefährlicher. Wenn sich die ökonomische und finanzielle Lage in Italien verschlechtert und italienische Banken ins Wanken geraten, dürfte dies auf die gesamte Währungsunion ausstrahlen. Die Staatsverschuldung Italiens ist enorm hoch. Irgendwann kann ein Punkt erreicht sein, ab dem sich die Investoren an den Märkten schlicht weigern, dem Staat weiteres Geld zu leihen. Das Risiko eines Wiederaufflammens der Euro-Krise ist in den vergangenen Monaten daher deutlich gestiegen.

Laut EU-Kommission ist der Anteil der faulen Kredite in der EU im zweiten Quartal auf 3,4 Prozent gesunken. In Italien sind es aber immer noch zehn Prozent. Warum sind Italiens Banken vergleichsweise wacklig aufgestellt?Weil sie es in den Jahren nach der Krise nur unzureichend geschafft haben, ihre Bilanzen zu bereinigen. ...

