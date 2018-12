Das Verteidigungsministerium plant den Kauf eines weiteren Regierungsfliegers. Dies ist eine Reaktion auf die jüngste Panne vor dem G20-Gipfel.

Nach der Panne von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Weg zum G20-Gipfel will Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen die Regierungsflotte um mindestens einen Langstrecken-Airbus vergrößern. "Dass die Kanzlerin verspätet zu G20 kam, war bitter", sagte die CDU-Politikerin der "Bild am Sonntag". "Damit sich so etwas nicht wiederholt, stocken wir jetzt bei den Besatzungen ...

