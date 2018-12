Trotz negativem Gesamtmarkt konnte der DAX in der aktuellen Handelswoche ein kleines Plus generieren und sich zumindest etwas von den neuerlichen Jahrestiefs lösen. Im direkten Vergleich zwischen dem DAX und dem Dow Jones als Vorzeige-Index der Wall Street geht der Punkt diesmal an unseren Index. Zwar betrug der Wochengewinn nur 0,72 Prozent, doch der Dow Jones rutschte vor allem am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...