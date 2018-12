An der Börse ist die Woche vor Weihnachten meist nachrichtenarm. In Gedanken sind die Anleger schon beim Fest. Diejenigen, die noch handeln, blicken in die Zukunft und versuchen zu erahnen, wie sich das neue Börsenjahr präsentieren wird. Sie hoffen, dass im neuen Jahr alles anders wird, vor allem besser. Diese Überzeugung könnte manche Käufer auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...