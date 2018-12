Russland wird am Weltwirtschaftsforum (WEF) im Januar in Davos nach Angaben der Veranstalter nun doch teilnehmen. Zuvor hatte Moskau gedroht hatte, die Veranstaltung wegen US-Sanktionen zu boykottieren. "Wir freuen uns, dass Russland auch eine hochrangige Regierungsdelegation nach Davos entsenden wird", sagte WEF-Geschäftsführer Alois Zwinggi am Sonntag laut einer Mitteilung. "Um den drängenden globalen Herausforderungen zu begegnen, brauchen wir auf der Jahrestagung alle relevanten Parteien."

Mitte November hatte Ministerpräsident Dmitri Medwedew mit einem Boykott des WEF im schweizerischen Davos gedroht, sollten russische Großunternehmer an dem Jahrestreffen nicht teilnehmen dürfen. Beim Weltwirtschaftsforum, das jeweils im Januar veranstaltet wird, treffen sich Spitzenpolitiker, Wirtschaftsbosse und Wissenschaftler. Sie diskutieren über aktuelle Themen und suchen Antworten auf politische, soziale und wirtschaftliche Probleme./sl/DP/jha

AXC0036 2018-12-16/16:52