Während die internationale Kontroverse wegen des Einkaufspreises 2019 für einen Karton Bananen durch große Einzelhändler seit einigen Wochen schwelt, wollen afrikanische Obsterzeuger nun ihre Solidarität mit dem Ansatz ihrer Kollegen und Mitstreiter in Lateinamerika ausdrücken. Das wurde in einem Brief mitgeteilt, der von der Vereinigung Afruibana geschrieben worden...

Den vollständigen Artikel lesen ...