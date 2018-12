Wer Einkommen- oder Lohnsteuer zahlt, kann Spenden steuerlich absetzen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Damit die Bürger mehr Geld für wohltätige Zwecke lockermachen, fördert der Staat Spenden mit Steuerermäßigungen. Wer also zu Weihnachten Unicef, Welthungerhilfe, Kinderhilfswerk und Co. unterstützt, sollte das im nächsten Jahr bei der Steuererklärung bedenken. Dabei ist einiges zu beachten:

Wie viel kann abgesetzt werden?Ziemlich viel. Spenden in Höhe von bis zu 20 Prozent ihrer gesamten Einkünfte dürfen Steuerzahler als Sonderausgaben geltend machen. Wer also Einnahmen über 40 000 Euro brutto im Jahr vorzuweisen hat, darf Spenden von bis zu 8000 Euro steuerlich absetzen.

Noch großzügiger ist der Staat bei Spenden und Mitgliedsbeiträgen an politische Parteien. Hier darf die Hälfte pauschal von der Steuerschuld abgezogen werden. Dafür gilt bei Singles ein Höchstbetrag von 825 Euro, bei Ehepaaren sind es 1650 Euro. Spenden, die zwischen 1650 und 3300 Euro (Singles) beziehungsweise 3300 und 6600 Euro (Verheiratete) liegen, können zusätzlich als Sonderausgabe geltend gemacht werden. Wer also 2000 Euro an eine politische Partei spendet, hat zunächst eine pauschale Steuerersparnis von 825 Euro. Zusätzlich kann er 350 Euro (2000 minus 1650 Euro) als ...

