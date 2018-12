Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

NORD STREAM 2 - In der Berliner Regierungskoalition schwindet der Rückhalt für Nord Stream 2, das zusätzliches Gas aus Russland nach Europa leiten soll. US-Botschafter Richard Grenell nimmt das zufrieden zur Kenntnis. "In Deutschland und ganz Europa gibt es einen wachsenden Widerstand gegen Nord Stream 2", sagte er dem Handelsblatt. Die Bundesregierung hält offiziell dagegen: "Nord Stream 2 kann dazu beitragen, die Versorgungssicherheit Europas zu verbessern", betont das Auswärtige Amt. Und das Wirtschaftsministerium erklärt: Russische Gaslieferungen nach Europa einzuschränken sei "keine sinnvolle Politik". Doch entgegen diesen wohlmeinenden Äußerungen rumort es in der Koalition. SPD-Außenpolitiker Nils Schmid räumt Fehler ein: "Wir haben politisch zu spät auf die Kritik reagiert." Diese kommt vor allem auch aus Polen und dem Baltikum, wo die Vertiefung der deutsch-russischen Energiepartnerschaft neue Ängste geweckt hat. Jürgen Hardt, außenpolitischer Sprecher der Union, sagt: "Sorgen unserer Nachbarn ernst zu nehmen sollte immer ein Wesensmerkmal deutscher Außenpolitik sein." (Handelsblatt S. 4)

CDU - Die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und ihr unterlegener Mitbewerber Friedrich Merz haben sich der Bild am Sonntag zufolge in einem persönlichen Gespräch auf eine weitere Zusammenarbeit verständigt. Merz und Kramp-Karrenbauer seien sich einig gewesen, dass die CDU nach der Kampfabstimmung auf dem Parteitag nun wieder zusammengeführt werden müsse, berichtete die Bild unter Berufung auf das Umfeld der beiden Politiker. Merz habe seine Hilfe angeboten, wolle aber weiter in der Wirtschaft tätig bleiben. (Bild-Zeitung S. 2)

AKTIEN - Deutschlands Vorstände und Aufsichtsräte kaufen ungeachtet des jüngsten Kursverfalls an der Börse wieder kräftig Aktien der eigenen Unternehmen. In den vergangenen zwei Wochen meldeten 224 Unternehmen Aktienkäufe von Führungskräften an die Finanzaufsicht Bafin. So viele Topmanager griffen zuletzt inmitten der Finanzkrise bei Wertpapieren der eigenen Firma zu. Die Logik dahinter: Die Firmenlenker kennen ihre Unternehmen besonders gut und lassen sich nicht von kurzfristigen Marktschwankungen verunsichern. Sie kaufen, wenn sie ihre Aktien für besonders unterbewertet halten. Besonders auffällig war das bei den zuletzt an der Börse arg gebeutelten DAX-Konzernen Bayer und Fresenius. (Handelsblatt S. 27)

IMPLANTATE - Die Bundesregierung will im Januar 2019 einen Gesetzentwurf für ein Deutsches Implantateregister vorstellen. Das Register soll helfen, implantierte Medizinprodukte wie Herzschrittmacher, Brustimplantate oder künstliche Hüftgelenke besser zu kontrollieren. Die Pläne der Regierung gehen aus der Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Kordula Schulz-Asche (Grüne) hervor, die SZ, NDR und WDR vorliegt. Bisher gibt es kaum verfügbare Daten über die Sicherheit und Wirksamkeit von Implantaten. Patienten müssen auf die Angaben des Herstellers und die Erfahrung der Ärzte vertrauen. Das soll das neue nationale Register ändern. (SZ S. 1)

DUH - Im Streit um die Gemeinnützigkeit der vielerorts mit Klagen auf Dieselfahrverbote erfolgreichen Deutschen Umwelthilfe (DUH) hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) schärfere gesetzliche Vorgaben ins Spiel gebracht. "Finanzbehörden oder Gerichte können und wollen nicht im Detail beurteilen, ob gemeinnützige Organisationen ihre Ziele angemessen verfolgen und welche Interessen sie dabei bedienen", sagte der Steuerexperte des DIW, Stefan Bach, dem Handelsblatt. "Um den Einfluss von finanzstarken Spendern und Sponsoren offenzulegen, sind verschärfte Transparenzpflichten in Anlehnung an das Parteiengesetz sinnvoll." Zudem könnte aus Sicht Bachs die steuerliche Absetzbarkeit von Spenden stärker begrenzt werden. Eine solche Regelung würde dann wohl generell für Nichtregierungsorganisationen wie die DUH gelten. (Handelsblatt)

DIESEL - Im Zusammenhang mit dem Skandal um manipulierte Diesel will das Land Nordrhein-Westfalen eigene Ansprüche auf Schadenersatz gegen die Hersteller prüfen. NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) sagte der Rheinischen Post: "Das Land Nordrhein-Westfalen betreibt mehrere Tausend Diesel-Fahrzeuge, unter anderem im Fuhrpark der Polizei. Deshalb werden wir prüfen müssen, ob das Land Schadenersatzansprüche gegen die Hersteller derjenigen Diesel-Fahrzeuge geltend machen muss, die im Eigentum des Landes sind." Die Höhe der möglichen Ansprüche des Landes gegen die Diesel-Hersteller ist offen. Allein die NRW-Polizei verfügt nach Angaben des NRW-Innenministeriums aktuell über rund 8.000 Diesel-Fahrzeuge. (Rheinische Post)

MINIJOBS - Die Zahl der steuer- und abgabenfreien Mini-Jobs ist im laufenden Jahr wieder nahezu auf den Stand vor der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns 2015 gestiegen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Frage der Grünen-Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke hervor, die der Rheinischen Post vorliegt. Demnach verzeichnete die Bundesagentur für Arbeit (BA) Ende März nach den letztverfügbaren Daten gut 7,6 Millionen geringfügige Beschäftigungsverhältnisse. (Rheinische Post)

