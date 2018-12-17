FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.12.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
K1AR XFRA AT0000722640 KEPLER VORSORGE MIX.R T 0.703 EUR
ZZRA XFRA LU1548497186 AGIF-A.GL.ART.INTEL.A EO 0.629 EUR
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.12.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
K1AR XFRA AT0000722640 KEPLER VORSORGE MIX.R T 0.703 EUR
ZZRA XFRA LU1548497186 AGIF-A.GL.ART.INTEL.A EO 0.629 EUR