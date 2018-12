Das IT-Systemhaus will den Umsatz in den nächsten zwölf Jahren auf 10 Mrd. Euro schrauben. Gerade stellte man die Vision 2030 vor, die eine Verdoppelung des Umsatzes im nächsten Jahrzehnt vorsieht. Für das laufende Jahr peilt Bechtle rund 4 Mrd. Euro an, 2020 sollen es 5 Mrd. sein. Das ebenfalls für 2020 ausgegebene Ziel von 10.000 Mitarbeitern hat das vor 30 Jahren gegründete Unternehmen vorzeitig erreicht. Seit 2011 hat sich die Belegschaft - auch durch Zukäufe - mehr als verdoppelt.



Die Umsatzrendite soll unter dem Wachstum nicht leiden. Eine Rendite von 5 % vor Steuern (EBT-Marge) bleibt Teil der Vision 2030. Für das laufende Jahr peilt Bechtle eine Marge von etwas mehr als 4,6 % an.



