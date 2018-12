FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Der Dax dürfte am Montag mit leichten Kursgewinnen in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent höher auf 10 890 Punkte. Gemischte Entwicklungen an den Übersee-Börsen geben ihm dabei keine eindeutige Richtung vor: Der New Yorker Dow hatte seine Verluste am Freitag seit Xetra-Schluss noch ausgeweitet, während es in Fernost freundliche Kurse zum Beispiel in Japan gab.

USA: - VERLUSTE - Sorgen um die Weltwirtschaft haben am Freitag auch der Wall Street schwer zugesetzt. Ebenfalls für Druck auf die Kurse sorgten einige negative Unternehmensnachrichten. Der Dow Jones Industrial weitete seine Verluste im Handelsverlauf zusehends aus und schloss 2,02 Prozent im Minus bei 24 100,51 Punkten. Damit folgte der US-Leitindex der schwachen Börsentendenz in Asien und Europa.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND HÖHER - An den meisten asiatischen Börsen geht es am Montag bergauf. Japans Nikkei 225 etwa schloss 0,6 Prozent höher bei 21 605,88 Punkten. Chinas Börsen notierten schwächer als ihre Gegenstücke in anderen asiatischen Ländern. So liegt der CSI 300 0,24 Prozent tiefer bei 3158,20 Punkten. Hongkongs Hang Seng ist fast unverändert bei 26 100,33 Punkten.

DAX 10.865,77 -0,54%

XDAX 10.831,49 -0,64%

EuroSTOXX 50 3.092,60 -0,63%

Stoxx50 2.844,81 -0,60%

DJIA 24.100,51 -2,02%

S&P 500 2.599,95 -1,91%

NASDAQ 100 6.594,96 -2,56%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 163,09 -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1310 0,09%

USD/Yen 113,46 0,06%

Euro/Yen 128,33 0,15%

ROHÖL:

Brent 60,21 -0,07 USD

WTI 51,23 +0,03 USD

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0032 2018-12-17/07:33