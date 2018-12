Die amerikanische Hotelgruppe Choice Hotels International Inc. (ISIN: US1699051066, NYSE: CHH) zahlt ihren Aktionären eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 21,5 US-Cents aus. Die Auszahlung erfolgt am 17. Januar 2019 (Record date: 2. Januar 2019). Auf das Jahr hochgerechnet werden damit unverändert 0,86 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 72,15 US-Dollar (Stand: 14. Dezember 2018) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von ...

