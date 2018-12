Die Umpqua Holdings Corporation (ISIN: US9042141039, NASDAQ: UMPQ), Muttergesellschaft der Umpqua Bank, zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,21 US-Dollar an ihre Aktionäre. Die Auszahlung erfolgt am 15. Januar 2019 (Record date: 31. Dezember 2018). Auf Jahressicht schüttet der Konzern aus Portland, Oregon, somit 0,84 US-Dollar an seine Investoren aus. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 17,15 US-Dollar (Stand: 14. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...