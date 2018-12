Diok RealEstate AG: Diok RealEstate AG schließt Transaktion in Essen City erfolgreich ab DGAP-News: Diok RealEstate AG / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf Diok RealEstate AG: Diok RealEstate AG schließt Transaktion in Essen City erfolgreich ab 17.12.2018 / 07:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Köln, 17. Dezember 2018 - Die Diok RealEstate AG (Diok) hat am Freitag, den 14.12.2018, den Erwerb eines Bürogebäudes in Essen erfolgreich abgeschlossen. Für die Transaktion konnte eine langfristige Finanzierung mit 1,48 % Zinsen gesichert werden. Das gesamte Gebäude ist für mindestens sieben Jahre plus Optionen an einen im M-Dax notierten Energiekonzern vermietet. Es befindet sich in der Innenstadt von Essen, verfügt über ca. 7.000 qm Mietfläche und generiert eine Jahres-Nettomiete von EUR 615.000.00. Die annualisierte Nettokaltmiete des Diok Portfolios steigt damit auf ca. EUR 3.950.000,00 p.a., der Gesamtverkehrswert auf EUR 63.250.000,00 und die Gesamtfläche auf rund 40.000 Quadratmeter. Daniel L. Grosch, Vorstand der Diok, sagt: "Mit dem erfolgreichen Abschluss dieser Akquisition bauen wir unser Portfolio konsequent gemäß unserer Planung weiter aus. Erneut können wir einen weiteren Deutschen Großkonzern zu unseren langfristigen Mietern zählen. Weitere Ankäufe von ertragsstarken Büroimmobilien mit renommierten Mietern sind in Vorbereitung." Weitere Informationen: www.diok-realestate.de Kontakt: Diok RealEstate AG Daniel L. Grosch, Vorstand T +49 (221) 80 14 98 00 F +49 (221) 80 14 98 11 E info@diok-realestate.de Über die Diok RealEstate AG Die Diok RealEstate AG (DIOK) ist ein auf deutsche Büroimmobilien spezialisiertes Immobilienunternehmen mit Sitz in Köln. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau eines attraktiven Büroimmobilienportfolios in guten bis sehr guten Mikrostandorten von Sekundärlagen. Alle personalintensiven Tätigkeiten wurden vollständig an Dritte vergeben und werden von der DIOK kontrolliert und gesteuert. Als aktiver Portfolio- und Asset-Manager erzielt die DIOK damit einen stetigen Wertzuwachs und positiven Cash-Flow vom ersten Tag an. Durch eine gut gefüllte Akquisitionspipeline strebt DIOK mittelfristig an, ein Immobilienportfolio von Euro 1 Milliarde aufzubauen. 17.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Diok RealEstate AG Von-Werth-Str. 1 50670 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)22180149800 Internet: www.diok-realestate.de ISIN: DE000A2NBY22 WKN: A2NBY2 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service 758681 17.12.2018 ISIN DE000A2NBY22 AXC0035 2018-12-17/07:43