Gute Geschäfte mit eigenen Hotels und Kreuzfahrten haben den weltgrößten Reisekonzern TUI den heißen Sommer in Europa verkraften lassen. Zwar verbrachten viele Menschen die sonnigen Monate zu Hause, trotzdem verdiente TUI im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende September 733 Mio. € und damit fast 14 % mehr als ein Jahr zuvor. Der Preiskampf im Last-Minute-Geschäft und das Flugchaos in Europa hinterließen im klassischen Pauschalreise-Geschäft aber Spuren. Während Rivale THOMAS COOK (NECKERMANN REISEN, CONDOR) nach mehreren Gewinnwarnungen in die Verlustzone gesackt war, konnte TUI-Chef Joussen sein ursprüngliches Ziel erfüllen. Und nachdem THOMAS COOK die Dividende für seine Aktionäre sogar streichen musste, will TUI die Ausschüttung nun sogar von 65 auf 72 Cent je Aktie erhöhen. Dabei profitiert der Reisekonzern immer stärker von seiner integrierten Struktur aus dem Veranstaltergeschäft, den eigenen Hotels wie RIU, TUI BLUE und ROBINSON sowie den Kreuzfahrtlinien TUI CRUISES und HAPAGLLOYD.Trotz negativer Währungseffekte steigerte TUI den Umsatz im Geschäftsjahr 2017/18 um 5 % auf 19,5 Mrd. €. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (Ebita) wuchs um 4 % auf 1,15 Mrd. €. Währungsschwankungen herausgerechnet, wäre er um fast 11 % gestiegen. Im laufenden Geschäftsjahr 2018/19 und im darauffolgenden Jahr soll das bereinigte Ebita jeweils - zusätzlich bereinigt um Währungseffekte - erneut um mindestens 10 % zulegen.Während die THOMAS-COOK-AIRLINES einschließlich der deutschen Tochter CONDOR ihr Flugangebot im kommenden Sommer um rd. 4 % zurückfahren wollen, setzt Joussen weiter auf Expansion. Wir bauen die Kapazität aus, wir wollen Marktanteile gewinnen, sagte er in einer Telefonkonferenz. Wirfliegen in die Länder, in die wir unsere Gäste bringen wollen. Die Ferienflieger wie die britische TUI AIRWAYS und ihre deutsche Schwester TUIFLY dienen vor allem dem Gesamtkonzern, der seine Hotels in aller Welt füllen will. Die TUI-Aktie ist mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 10,56 und einer Dividendenrendite von 5,63 (jeweils per Konsensschätzung 2018) niedrig bewertet. Ein nachhaltiger Kurs-Turn-around nach oben zeichnet sich ab.



