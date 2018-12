Der wirtschaftliche Boom der letzten Jahre ist gemessen an den Kursständen der wichtigsten Indizes der Welt definitiv vorbei. Das musste auch schmerzlich die deutsche Finanzbranche ab September dieses Jahres ertragen, in einer ersten Verkaufswelle ging es seit runter und somit auf eine vorläufige Unterstützung bei 2.042 Zählern abwärts. Nur wenig später stellte sich an diesem Support eine gegenläufige Erholungsbewegung ein, die bis Anfang letzter Woche auf ein zwischengeschaltetes Niveau von 2.208 Zählern aufwärts reichte. So wie sich das bisherige Kursverhalten seit den Verlaufstiefs aus Anfang September jedoch darstellt, ist dies nur die zweite Phase von insgesamt drei gewesen. Die nächste und letzte wurde mit dem Kursrutsch aus dem Aufwärtstrendkanal heraus eingeläutet und sollte nun weitere Verluste unter die aktuellen Verlaufstiefs ...

