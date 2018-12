DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Ein Richter im US-Bundesstaat Texas hat das vom ehemaligen Präsidenten Barack Obama eingeführte Gesundheitssystem "Obamacare" für verfassungswidrig erklärt. Richter Reed O'Connor gab damit mehreren Republikanern Recht, die gegen die Gesundheitsreform geklagt hatten. Der Fall dürfte nun vor den Supreme Court gehen. US-Präsident Donald Trump schrieb nach dem Urteil umgehend im Kurzbotschaftendienst Twitter: "Wow, aber nicht überraschend, Obamacare wurde gerade von einem hoch angesehenen Richter in Texas für verfassungswidrig erklärt. Großartige Nachrichten für Amerika! Wie ich schon immer vorhergesagt habe, wurde Obamacare als verfassungswidriges Desaster abgeschmettert!" Den Kongress forderte er auf, nun "ein starkes Gesetz zu verabschieden, das eine großartige Gesundheitsversorgung liefert". Die designierte Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, verurteilte die Richterentscheidung scharf und kündigte an, das "absurde Urteil" werde umgehend angefochten. "Die Republikaner tragen die volle Verantwortung für diese grausame Entscheidung", erklärte sie. Der Oberste Gerichtshof der USA hatte 2012 geurteilt, "Obamacare" werde beibehalten. Fünf der neun Supreme-Court-Richter, die damals für die Beibehaltung gestimmt hatten, sind nach wie vor im Amt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:05 Oracle Corp, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Dezember PROGNOSE: +21,0 zuvor: +23,3

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.613,40 +0,31% Nikkei-225 21.506,88 +0,62% Hang-Seng-Index 26.103,23 +0,03% Kospi 2.071,09 +0,08% Shanghai-Composite 2.591,63 -0,08% S&P/ASX 200 5.658,30 +1,01%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit einer leicht positiven Tendenz zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zu Beginn der neuen Woche. Damit kommt es zu einer Stabilisierung, nachdem es am Freitag im Zuge enttäuschender Konjunkturdaten aus China deutlich abwärts gegangen war. Für den Nikkei-225 geht es am kräftigsten nach oben, der Index hatte am Freitag aber auch das deutlichste Minus verzeichnet. Der Schanghai-Composite kann sich von anfänglichen leichten Abgaben erholen und zeigt sich wenig verändert. Die schwachen US-Vorgaben haben keine negativen Auswirkungen. So ist nun auch der Dow-Jones-Index in den Korrekturmodus gefallen, denn er hat von seinem Hoch am 3. Oktober mehr als 10 Prozent verloren. In den Fokus rücken nun die Ergebnisse der Zinssitzung der US-Notenbank am Mittwoch. Es wird mehrheitlich damit gerechnet, dass die Währungshüter das vierte Mal in diesem Jahr die Zinsen anheben werden. Wichtiger werden allerdings Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell zum weiteren Zinstempo sein. Bislang wird von drei weiteren Erhöhungen 2019 ausgegangen. In Tokio stützen vor allem Gelegenheitskäufe bei Elektronik- und Versicherungswerten. Die Aktien von Softbank steigen um 0,6 Prozent. Hier wird mit Spannung auf den Börsengang der Mobilfunktochter am 19. Dezember gewartet. In Sydney ging es für den S&P/ASX 200 um 1,0 Prozent aufwärts. Hier stützten vor allem die starken Gewinne bei den Minenwerten. Die Aktien von BHP zogen um 3,8 Prozent an. Der Rohstoffkonzern hat für 5,2 Milliarden US-Dollar 5 Prozent der eigenen Aktien zurückerworben. Nach Aussage von Händlern ist der Aktienrückkauf doppelt so hoch ausgefallen wie geplant. Im Gefolge stiegen Rio Tinto um 2,3 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Der Aktienkurs von Johnson & Johnson hat sich am Freitag im nachbörslichen Handel stabilisiert. Nachdem er im regulären Handel um 10 Prozent eingeknickt war, ging es um 0,2 Prozent auf 133,20 Dollar nach oben. Hintergrund für das kräftige Minus war eine Reuters-Meldung, wonach aus internen Dokumenten hervorgehe, dass sich in Puder-Produkten des Konzerns zeitweise krebserregende Asbest-Stoffe befunden haben könnten und Johnson & Johnson diese Information gegenüber der Börsenaufsicht und der Öffentlichkeit zurückgehalten habe. Das Unternehmen wies die Anschuldigungen zurück. Pacific Gas & Electric gaben um 2 Prozent auf 25,50 Dollar nach. Kalifornische Aufsichtsbehörden hatten dem Versorger vorgeworfen, Sicherheitsberichte zu Erdgas-Pipelines über einen Zeitraum von fünf Jahren bis 2017 gefälscht zu haben. Gegen das Unternehmen wird vor dem Hintergrund des Waldbrandes in Kalifornien ermittelt. Der Aktienkurs war schon in den vergangenen Wochen stark gesunken.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.100,51 -2,02 -496,87 -2,50 S&P-500 2.599,95 -1,91 -50,59 -2,76 Nasdaq-Comp. 6.910,67 -2,26 -159,67 0,11 Nasdaq-100 6.594,96 -2,56 -173,01 3,10 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 980 Mio 908 Mio Gewinner 670 1.068 Verlierer 2.325 1.911 Unverändert 73 97

Sehr schwach - Zunehmende Sorgen um das weltweite Konjunkturwachstum haben an der Wall Street zum Wochenausklang für ein kräftiges Minus gesorgt. Mit schwachen Daten aus China seien bei den Investoren "alle Alarmglocken" angegangen, so ein Marktteilnehmer. Aus Europa kamen zudem schwache Einkaufsmanager-Indizes. Dazu kam das deutliche Minus bei Johnson & Johnson, die um 10 Prozent einbrachen. Es war der höchste Tagesverlust seit März 2000. Auslöser war eine Reuters-Meldung, wonach aus internen Dokumenten hervorgeht, dass sich in Puder-Produkten des Konzerns zeitweise krebserregende Asbest-Stoffe befunden haben könnten und Johnson & Johnson diese Information gegenüber der Börsenaufsicht und der Öffentlichkeit zurückgehalten habe. Das Unternehmen wies die Anschuldigungen zurück. Der Dow-Jones-Index liegt nun im Korrekturmodus, denn er hat von seinem Hoch am 3. Oktober mehr als 10 Prozent verloren. Erstmals seit März befinden sich damit alle drei Indizes im Korrekturmodus. Vor allem die Aktien von Unternehmen mit einem starken China-Bezug standen unter Abgabedruck. Für die Apple-Aktie ging es um 3,2 Prozent abwärts. Der Softwarehersteller Adobe verfehlte in seinem vierten Quartal beim Gewinn die Erwartungen, übertraf sie dagegen beim Umsatz. Die Aktie verlor 7,3 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,74 -1,3 2,75 153,9 5 Jahre 2,74 -1,6 2,75 81,1 7 Jahre 2,81 -1,7 2,83 56,5 10 Jahre 2,89 -1,9 2,91 44,9 30 Jahre 3,15 -2,4 3,17 7,8

Die US-Anleihen waren angesichts der wieder gestiegenen Risikofurcht gesucht. Hier trieben vor allem die schwachen China-Daten den Investoren wieder stärkere Sorgenfalten bezüglich der globalen Konjunktur auf die Stirn. Dazu gesellte sich die anhaltende Unsicherheit in Bezug auf die Verhandlungen zwischen den USA und China zur Beilegung des Handelsstreits - trotz zuletzt eher positiver Nachrichten. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel um 1,9 Basispunkte auf 2,89 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:34 % YTD EUR/USD 1,1312 +0,0% 1,1306 1,1348 -5,9% EUR/JPY 128,33 +0,2% 128,14 128,87 -5,1% EUR/GBP 0,8988 +0,0% 0,8986 0,8995 +1,1% GBP/USD 1,2585 +0,0% 1,2583 1,2614 -6,9% USD/JPY 113,46 +0,1% 113,33 113,57 +0,8% USD/KRW 1132,61 +0,5% 1132,61 1131,71 +6,1% USD/CNY 6,8984 -0,1% 6,9076 6,8957 +6,0% USD/CNH 6,8957 -0,0% 6,8989 6,8971 +5,9% USD/HKD 7,8136 +0,0% 7,8126 7,8123 0% AUD/USD 0,7174 -0,0% 0,7177 0,7179 -8,2% NZD/USD 0,6797 -0,0% 0,6798 0,6795 -4,3% Bitcoin BTC/USD 3.219,75 +0,7% 3197,0050 3.270,26 -77,6%

Der Euro geriet mit den schwachen Konjunkturdaten aus Europa unter Druck und rutschte unter die wichtige Unterstützungsmarke von 1,13 Dollar. Diese konnte schließlich aber wieder zurückerobert werden. Im späten US-Handel notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1301 Dollar, nach einem Tagestief bei 1,1269 Dollar. Das Pfund Sterling blieb ebenfalls angesichts der ungelösten Probleme rund um den Brexit schwach. Es fiel auf 1,2582 Dollar nach einem Stand von 1,2657 Dollar am späten Donnerstag.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,26 51,20 +0,1% 0,06 -11,2% Brent/ICE 60,23 60,28 -0,1% -0,05 -4,4%

Die Ölpreise gerieten unter deutlichen Abgabedruck. Teilnehmer verwiesen auf die wieder gestiegenen globalen Konjunktursorgen nach den schwachen Daten aus China und Europa. Dazu kam der festere Dollar. Auch habe mit den deutlichen Abgaben am Aktienmarkt ein allgemeiner "Risk-Off"-Modus geherrscht. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI verlor zum US-Settlement 2,6 Prozent auf 51,20 je Barrel, Brent fiel um 1,9 Prozent auf 60,28 Dollar. Im asiatischen Handel haben sich die Ölpreise stabilisiert.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.238,05 1.238,35 -0,0% -0,30 -5,0% Silber (Spot) 14,59 14,57 +0,1% +0,01 -13,9% Platin (Spot) 785,65 787,50 -0,2% -1,85 -15,5%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 17, 2018 01:47 ET (06:47 GMT)

Der Goldpreis gab zum US-Settlement um 0,5 Prozent nach auf 1.241 Dollar je Feinunze. Auch hier wurde auf den festeren Dollar verwiesen. Zudem seien die Blicke bereits auf die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche gerichtet, bei der mehrheitlich mit der vierten Erhöhung in diesem Jahr gerechnet wird. Darüberhinaus werde vor allem auf Aussagen zum weiteren Zinspfad der Fed geschaut, hieß es. "Vor der Fed-Sitzung dürfte sich der Goldpreis in einer Spanne zwischen 1.200 und 1.250 Dollar bewegen", sagte Jeff Wright, Executive Vice President von GoldMining.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

BREXIT

Ein zweites Brexit-Referendum würde der britischen Politik nach Worten von Premierministerin Theresa May "irreparablen Schaden" zufügen. Es würde das Land zudem "weiter spalten", heißt es in vorab veröffentlichten Auszügen einer Rede, die May im britischen Parlament halten will. Ein hochrangiges britische Kabinettsmitglied hat unterdessen Abgeordnete aller im Unterhaus vertretenen Parteien dazu aufgerufen, einen Konsens zum Brexit "zu schmieden". Der Austritt Großbritanniens aus der EU könne nur gelingen, "wenn eine Koalition jener, die das beste für dieses Land wollen, ein bisschen weniger streitet und ein bisschen mehr Kompromissbereitschaft zeigt", sagte Arbeits- und Rentenministerin Amber Rudd der Daily Mail.

KLIMAKONFERENZ

Nach zähen Verhandlungen mit Überlänge haben die Teilnehmer der UN-Klimakonferenz ein Regelwerk zur konkreten Umsetzung des Pariser Klimaabkommens beschlossen. Der DIHK hält die Einigung auf "solide und faire Klimaschutz-Regeln" für eine gute Nachricht. "Wichtig für die Unternehmen ist, dass alle Staaten ähnlichen Verpflichtungen unterliegen und der Klimaschutz dadurch weltweit vorangetrieben wird", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer.

SAUDI-ARABIEN

hat zwei Resolutionen des US-Senats zum Fall Khashoggi und zu seinem Militäreinsatz im Jemen scharf zurückgewiesen. Die kanadische Regierung sucht derweil nach Angaben von Premierminister Justin Trudeau nach Möglichkeiten, ein umstrittenes Rüstungsgeschäft mit Saudi-Arabien abzusagen.

USA POLITIK I

Aus der Regierungsmannschaft von US-Präsident Donald Trump scheidet ein weiteres Mitglied aus. Innenminister Ryan Zinke werde zum Jahresende gehen, gab Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter bekannt. Ein Nachfolger soll demnach nächste Woche benannt werden.

USA POLITIK II

US-Präsident Donald Trump will seinen bisherigen Haushaltsdirektor Mick Mulvaney zum Interims-Stabschef im Weißen Haus machen. Das kündigte Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter an. Mulvaney soll den scheidenden Stabschef John Kelly ersetzen.

USA - GESUNDHEITSSYSTEM

Ein Richter im US-Bundesstaat Texas hat das vom ehemaligen Präsidenten Barack Obama eingeführte Gesundheitssystem "Obamacare" für verfassungswidrig erklärt. Richter Reed O'Connor gab damit mehreren Republikanern Recht, die gegen die Gesundheitsreform geklagt hatten. Der Fall dürfte nun vor den Supreme Court gehen.

ABB

Der schweizerische Technologiekonzern trennt sich von seinem Stromnetze-Geschäft. Der Käufer Hitachi übernehme zunächst gut 80 Prozent an dem Geschäftsbereich, der dabei mit 11 Milliarden US-Dollar bewertet werde, teilte der Züricher Konzern mit. ABB will 19,9 Prozent vorerst behalten und kann in drei Jahren eine Option zum Verkauf der restlichen Beteiligung an die Japaner ziehen.

VW/FORD

Die Gespräche zwischen VW und Ford über eine Kooperation sind sehr weit gediehen. Es gebe derzeit aber noch einige offene Punkte, sagte ein VW-Unternehmenssprecher Dow Jones Newswires. Einen Bericht des Handelsblatts, wonach die Verhandlungen ins Stocken geraten seien, wollte er nicht kommentieren.

BHP

hat 5 Prozent der eigenen Aktien zurückerworben und dafür 5,2 Milliarden US-Dollar aufgewendet. Das Geld stammt aus dem erfolgten Verkauf der US-Schieferölsparte. Aktionäre erhalten zudem eine Sonderdividende von 1,02 US-Dollar je Aktie.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2018 01:47 ET (06:47 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.