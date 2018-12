Großbritanniens Regierende machen deutlich: Sie wollen das Volk nicht erneut über den Brexit abstimmen lassen. Sowohl Premierministerin Theresa May als auch ihre Minister stellten sich klar gegen eine solche Möglichkeit.

Die britische Premierministerin Theresa May befürchtet bei einer erneuten Volksabstimmung über die EU-Zugehörigkeit ihres Landes laut Medienberichten einen "irreparablen" politischen Schaden. Die BBC veröffentlichte am Montag vorab Auszüge aus einer Rede, die May später am Tag im Unterhaus halten sollte.

"Lasst uns nicht wortbrüchig gegenüber dem britischen Volk werden, indem wir versuchen, ein anderes Referendum anzusetzen", heißt es laut BBC in dem Redetext. "Eine andere Abstimmung würde unserer Politik einen irreparablen Schaden zufügen, denn es würde den Millionen, die unserer Demokratie vertrauten, sagen, dass die Demokratie nicht Wort hält", heißt es weiter.

Auch die britischen Minister haben sich gegen ein zweites Brexit-Referendum ausgesprochen. ...

