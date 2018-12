Der australisch-britische Rohstoffkonzern BHP Group Plc (ISIN: GB00BH0P3Z91) wird eine Sonderdividende in Höhe von 1,02 US-Dollar (ca. 0,90 Euro) je Aktie an seine Aktionäre ausschütten. Insgesamt ist dies ein Betrag von 5,2 Mrd. US-Dollar. BHP hatte bereits früher mitgeteilt, 10,4 Mrd. US-Dollar in Form einer Sonderdividende und eines Aktienrückkaufs an seine Aktionäre zu verteilen. Das Geld stammt aus dem Verkauf ...

