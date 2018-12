FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einer kleinen Delle in den ersten Handelsminuten tendiert der Bund-Future ein halbe Stunde nach Beginn des Geschäfts am Montag unverändert. Er liegt bei 163,16 Prozent, nachdem er bislang im Tief 163,04 Prozent und im Hoch 163,28 Prozent erreichte. Umgesetzt wurden knapp 14.000 Kontrakte. Die leicht aufgehellte Stimmung am Aktienmarkt könnte das Interesse an den als sicher geltenden Anleihen etwas dämpfen, heißt es, zumal diese auch am Freitag deutlicher zugelegt hatten.

Für eher nachgebende Kurse könnten auch Nachrichten aus Italien sorgen, wo es in der Regierungskoalition eine Einigung auf einen entschärften Haushaltsentwurf geben soll, der den Anforderungen der EU an das Verschuldungsgebaren entspricht.

December 17, 2018

