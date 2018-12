Von Dominic Chopping

STOCKHOLM (Dow Jones)--Der schwedische Modehändler Hennes & Mauritz (H&M) hat den Nettoumsatz in seinem vierten Geschäftsquartal per Ende November um 12 Prozent auf 56,4 Milliarden schwedische Kronen (umgerechnet 5,5 Milliarden Euro) gesteigert. Damit erreichte der Stockholmer Konzern exakt die Erwartungen der Analysten. Die Gruppe sei im Geschäftsjahr 2017/18, das im November endete, in einer sich rasch wandelnden Branche weltweit beständig gewachsen, teilten die Schweden mit.

H&M war später als viele Wettbewerber in das Online-Geschäft eingestiegen, zuletzt entfalteten die Bemühungen um einer Ankurbelung der Internet-Verkäufe aber ihre Wirkung. Doch auch von günstigen Wechselkursen profitierte H&M. Wechselkursbereinigt legten die Bruttoumsätze mit 6 Prozent nur halb so stark zu.

