Der börsenotierte Impfstoffhersteller Valneva SE startet die klinische Phase 2-Entwicklung seines Impfstoffkandidaten gegen Lyme Borreliose, VLA15. Das übergreifende Ziel der Phase 2 ist die Bestimmung der optimalen Dosierung und des optimalen Impfschemas, basierend auf Immunogenitäts- und Sicherheitsdaten, für die weitere Verwendung in einer zulassungsrelevanten Phase 3- Wirksamkeitsstudie. Die Phase2-Entwicklung für den Impfstoffkandidaten gegen Lyme Borreliose wird die Evaluierung der höchsten, in Phase 1 bereits getesteten, Dosierung von VLA15 sowie zwei weiteren, höheren Dosierungen umfassen. Darüber hinaus plant das Unternehmen die Evaluierung eines zusätzlichen, alternativen Impfschemas mit 3 Dosen in größeren Abständen. Wolfgang Bender, MD, PhD, Chief Medical ...

