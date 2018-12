Die Commerzbank hat das Kursziel für Wacker Chemie von 145 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Erwartung geringerer Erträge in den Segmenten Silicones und Polysilicium habe er seine 2019-er Gewinnprognose (Ebitda) für das Spezialchemie-Unternehmen reduziert, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Wacker-Aktie hält der Experte im Branchenvergleich derzeit aber für unterbewertet./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000WCH8881

AXC0064 2018-12-17/09:28