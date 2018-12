Der Euro hat am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas höher tendiert. Um 9.00 Uhr stand er bei 1,1321 Dollar. In New York hatte er am Freitagabend gegen 22.00 Uhr zuletzt mit 1,1306 Dollar notiert. Der Referenzkurs vom Freitagnachmittag lag bei 1,1285 Dollar.Nach der schwachen Vorwoche setzte die Gemeinschaftswährung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...