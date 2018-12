Aktien sind im Alltag vieler Menschen hierzulande nicht fest verankert. Viele dürften mit diesem Thema wohl lediglich die tägliche Börsenschau in den Nachrichten verbinden, weiter reicht das Interesse jedoch leider oftmals nicht. Ein Grund, weshalb Aktien in unserer Gesellschaft nicht weit verbreitet sind, ist mit Sicherheit die schlechte Erfahrung, die viele Privatanleger mit der ehemaligen Volksaktie gemacht haben. Doch auch Vorurteile sind häufig mit diesem finanziellen Thema verbunden. Es ist Zeit, das zu ändern. Werfen wir in diesem Sinne einen Foolishen Blick auf drei geläufige und hartnäckige Vorurteile und rücken diese nun in ein richtiges Licht. 1) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...