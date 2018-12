Die Bedeutung von Industrie 4.0 für unsere Wirtschaft lässt sich kaum überschätzen: Industriebetriebe sparen Kosten und die Unternehmen, die die Industrie-4.0-Lösungen liefern, könnten in Zukunft deutlich steigende Gewinne verzeichnen. Und wir Anleger können dicke Gewinne einfahren, wenn wir in die richtigen Unternehmen investieren! Ein besonders attraktiver Teilbereich von Industrie 4.0 ist "Machine Vision", auf Deutsch: maschinelles Sehen. Die Roboter und Anlagen in einer Produktionsstraße lernen durch diese Technik buchstäblich sehen und können dadurch effizienter arbeiten sowie Aufgaben wie Qualitätskontrolle übernehmen. Zu den Marktführern auf diesem Gebiet zählen die deutsche ISRA Vision (WKN: 548810) und das US-Unternehmen Cognex (WKN: 878090) ....

Den vollständigen Artikel lesen ...