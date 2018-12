Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bremen/Hamburg (pts007/17.12.2018/09:05) - Das Wohnquartier "Vogelaue" ist das neueste Bauvorhaben im Portfolio der Bremer INTERHOMES AG, das kurz vor Jahresende noch in den Verkauf startete. Nicht zuletzt, um interessierten Hauskäufern noch die Chance zu geben, von der Aufstockung des Baukindergeldes zu profitieren: Die INTERHOMES AG schenkt allen Familien mit Kindern Bares und erhöht die staatliche Subvention von 1.200 Euro um 300 Euro auf 1.500 Euro pro Kind und Jahr bei Kauf eines Hauses bis Ende dieses Jahres. Die perfekte Gelegenheit also, jetzt Eigenheimbesitzer zu werden. Die "Vogelaue" bietet 28 Reihenhäuser, die neben hochwertig gestalteten Fassaden vor allem durch ihre cleveren Grundrisse überzeugen. Insgesamt drei Geschosse mit mindestens vier Zimmern verteilt auf 142 m ^ 2 Wohnfläche und viel Abstellfläche machen die Häuser "Milan" und "Falke" zum perfekten Zuhause für die ganze Familie in Neugraben-Fischbek, einem der grünsten Stadtteile von Hamburg. Es ist ein familienfreundlicher Wohnstandort mit gleich zwei Naherholungsgebieten (Moorgürtel und Fischbeker Heide) und erstklassiger Bildungsinfrastruktur mit mehreren Kindergärten, Grundschulen sowie einem Gymnasium in unmittelbarer Nähe des Wohngebietes. Genau hier beginnt auch der Heidschnuckenweg, der als schönster Wanderweg Deutschland ausgezeichnet wurde. Grüne Urbanität mit perfekter Infrastruktur Die INTERHOMES AG wählt die Lage ihrer Wohnprojekte immer mit sehr viel Bedacht aus. Das Wohngebiet Neugraben-Fischbek hat daher auch alle Vorteile urbaner Infrastruktur und bietet optimale Verkehrsanbindung ins Hamburger Stadtzentrum - auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Innerhalb von nur 25 Minuten ist man am Hamburger Hauptbahnhof. Dazu zählen natürlich auch eine Vielzahl an Einkaufsmöglichkeiten sowie Restaurants, Cafés und Apotheken. Informationen unter: https://www.interhomes.de/de/raum-hamburg/vogelaue.html Infobüro "Vogelaue" Zaunwickenweg/Fingerhutweg | 21147 Hamburg Tel: (0800) 8411 514 | Email: vogelaue@interhomes.de Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag, 13 - 17 Uhr (Ende) Aussender: INTERHOMES AG Ansprechpartner: Stefanie Wagner-Arndt Tel.: +49 421 8411 233 E-Mail: swagner-arndt@interhomes.de Website: www.interhomes.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20181217007

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2018 03:05 ET (08:05 GMT)