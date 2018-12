Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone von 220 auf 215 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Erwartung besserer operativer Trends für die europäischen Telekomgesellschaften im kommenden Jahr habe er seine Beurteilung des Sektors von "Negative" auf "Positive" hochgestuft, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings hätten sich die Markterwartungen für den Sektor in der Vergangenheit öfters als zu optimistisch erwiesen, warnte er./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2018 / 17:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2018 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2018-12-17/09:34

ISIN: GB00BH4HKS39