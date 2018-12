Zürich (awp) - Die Aktien des Industriekonzerns ABB sind am Montag zwar mit deutlichen Gewinnen in den Handel gestartet, gaben diese aber schon nach kurzer Zeit wieder ab. Der vorbörslich verkündete Verkauf der Stromnetzsparte an die japanische Hitachi löst am Markt somit keine Euphorie aus. Die ABB-Valoren legen bis gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...