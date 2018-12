Die Sorgen vor einem weltweiten Konjunktureinbruch machen dem Dax das Leben schwer. Der deutsche Leitindex verlor zum Auftakt in die neue Handelswoche 0,1 Prozent auf 10.857 Punkte. "An eine Weihnachtsrally glaubt in diesem Jahr so gut wie keiner mehr", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. "Neben den politischen Krisen...

Den vollständigen Artikel lesen ...