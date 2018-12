Wien (www.anleihencheck.de) - In einer Aussendung des Europäischen Rates waren unter anderem Neuerungen zum Thema MREL sowie CRR/CRD enthalten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Was das Nachrangigkeitserfordernis für global systemische sowie Top Tier Banken betreffe (Gesamtaktiva größer als EUR 100 Mrd.), so sei eine Deckelung bei 27% der risikogewichteten Aktiva (RWA) vorgeschlagen worden, sofern das eigentlich zu tragen kommende Kriterium von 8% an Eigenmittel und Verbindlichkeiten überschritten worden wäre. Dies stelle somit eine weitere Erleichterung in Punkto Senior non-preferred (SNP) Emissionen für diejenigen Banken mit einer niedrigeren RWA-Dichte dar. Weiterhin sei der Vertrieb von SNP an Retail-Kunden vorgeschlagener Weise eingeschränkt und mit Optionen für die Länder versehen worden. (News vom 13.12.2018) (17.12.2018/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...