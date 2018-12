Die Analysten von Arrowhead haben ihre Studie zu Altech Chemicals aktualisiert. Sie gehen von einem fairen Wert der Aktie von 0,43 AUD bis 0,91 AUD aus.

Stark wachsende Nachfrage nach HPA

Viel Zukunftsmusik steckt im HPA-Markt für Altech Chemicals. Derzeit baut das australische Unternehmen seine Verarbeitungsanlage für High Purity Alumina in Malaysia. Im Jahr 2021 will man dort in Produktion gehen. Der Markt selbst hebt aber jetzt schon ab. 2018 legten die Preise je Tonne von rund 25.000 Dollar auf etwa 40.000 Dollar zu, wie die Abnehmer auf der Branchenmesse Battery Osaka bestätigten (mehr hier). Die große Nachfrage stammt aus dem Bereich LED und Halbleiter. Hinzu kommt der Einsatz von HPA in Plastiktrennern von Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz, dort reduziert es die Brandgefahr. Für ein durchschnittliches Elektroauto werden etwa 1,6 Kilogramm Alumina benötigt, für einen Elektro-Bus sind es etwa 6,4 Kilogramm. Nun hat das Analysehaus Arrowhead seine Studie für Altech Chemicals aktualisiert. Die Analysten sehen einen fairen Wert von 0,43 AUD bis 0,91 AUD je Anteilschein. Aktuell kostet ...

