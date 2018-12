Weinfelden (ots) -



Nachdem Lidl Schweiz im August 2017 mit der Menu Box sein erstes

Onlineprodukt lanciert hat, wird das Angebot nun erweitert. Im Rahmen

eines Tests ist die Kochbox ab sofort auch in ausgewählten Filialen

in einer Sondergrösse erhältlich.



Ende August 2017 brachte Lidl Schweiz sein erstes Onlineprodukt

auf den Schweizer Markt. Die Kochboxen, die frische Zutaten für drei

Gerichte beinhalten und den Kunden direkt nach Hause geliefert

werden, waren bisher exklusiv über den Onlineshop

(www.lidl-menubox.ch) erhältlich. Jetzt erweitert Lidl Schweiz sein

Kochboxen-Segment und testet die Ausweiterung der Menu Box auf die

Filialen. Die Kochbox ist nun in einer Sondergrösse in 19 Filialen

der Deutschschweiz verfügbar. So erhalten auch Kundinnen und Kunden

beim Einkauf in der Filiale den Zugang zu der Menu Box.



Einfach, günstig und abwechslungsreich



Die neu in den Filialen erhältlichen Menu Boxen funktionieren nach

demselben Prinzip wie das Onlineprodukt: Wöchentlich werden

wechselnde Rezeptkarten mit frischen Lebensmitteln in den Filialen

angeboten. Die Menu Box in den Filialen beinhaltet ein Gericht für

zwei Personen. Die Boxen mit Rezepten mit Fleisch sind für 14.99 CHF

erhältlich, die vegetarische Box für 9.99 CHF.



Die Rezepte werden von Köchen und Ernährungswissenschaftlern

zusammengestellt. Dabei wird grosser Fokus auf Saisonalität und

Abwechslung und unter Berücksichtigung der Richtlinien der Schweizer

Gesellschaft für Ernährung (SGE) gelegt. Der Gesamtanteil von

Schweizer Produkten in der Menu Box liegt je nach Rezept um 80%. Bis

auf wenige Basiszutaten wie Salz, Pfeffer oder Öl beinhalten die

Kochboxen alle notwendigen frischen Zutaten sowie eine

leicht-verständliche Kochanleitung.



Kooperation mit René Schudel



Wie bei der Onlineversion der Menu Box unterstützt der Starkoch

René Schudel auch die Rezeptzubereitung der Menu Box in den Filialen.

Der Schweizer Koch kreiert jede Woche Rezepte zusammen mit dem Team

der Menu Box. Der Fokus liegt dabei auf saisonalen Zutaten von hoher

Qualität sowie auf Gerichten, die sich mit einem geringen Aufwand

zubereiten lassen.



Erfolgreiches Konzept



Knapp 16 Monate nach der Lancierung der Menu Box kann Lidl Schweiz

auf eine positive Entwicklung zurückblicken und das Angebot der Menu

Box erweitern.



Thomas Kaiser, Leiter Abteilung Digital zeigt sich erfreut: «Nach

dem erfolgreichen Start des Onlineproduktes freut es uns, das Angebot

auszuweiten und einen neuen Service im Convenience-Bereich zu testen.

Wir arbeiten kontinuierlich daran unser Angebot zu verbessern. Auch

für das kommende Jahr sind noch weitere Neuerungen im Bereich der

Menu Box in der Pipeline für unsere Kundinnen und Kunden.»



Kooperation mit WW (Weight Watchers)



Das Onlineangebot der Menu Box wurde ausserdem um eine neue

Kochbox und einen starken Partner erweitert. Nach dem Motto "Leichter

Genuss. Einfach gekocht!" ist ab sofort und in Zusammenarbeit mit WW

(ehemals Weight Watchers) die WW Box erhältlich. Alle leichten

Rezepte sind auf das WW-Programm mit den bewährten SmartPoints

abgestimmt. Die Box ist wöchentlich für 2 Personen inkl. 3 Gerichte

für 72 CHF erhältlich. Damit soll nicht nur die Zielgruppe der

Kochboxen erweitert werden, sondern auch bestehenden Kunden die

Möglichkeit geboten werden, aus verschiedensten Rezeptrichtungen

jederzeit frei zu wählen.



