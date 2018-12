Syngenta hat heute den Abschluss der Gehaltsverhandlungen 2019 für die Standorte in Basel, Dielsdorf, Kaisten, Münchwilen und Stein bekannt gegeben.

Die Geschäftsleitung hat entschieden, die Gehaltssumme für Mitarbeitende um 1,3 Prozent zu erhöhen. Die Verteilung erfolgt auf individueller Basis.

"Wir sind davon überzeugt, dass die Erhöhung der Gehaltssumme im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld eine gute Gehaltsentwicklung darstellt", erklärte Roman Mazzotta, Country President Syngenta Schweiz.

Syngenta ist ein führendes Agrarunternehmen, das zur Verbesserung der Nahrungssicherheit weltweit beiträgt, indem es Millionen von Landwirten hilft, die verfügbaren Ressourcen besser zu nutzen. Mit erstklassiger Forschung und innovativen Lösungen leisten unsere 28 000 Mitarbeitenden in über 90 Ländern einen Beitrag, um die Anbaumethoden in der Landwirtschaft weiterzuentwickeln. Wir setzen uns dafür ein, Ackerland vor Degradation zu bewahren, Biodiversität zu fördern und ländliche Gemeinschaften zu stärken. Weitere Informationen finden Sie auf www.syngenta.com und www.goodgrowthplan.com. Folgen Sie uns auf Twitter unter www.twitter.com/Syngenta.

