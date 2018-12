Eine aktuelle Studie des Instituts für deutsche Wirtschaft nimmt Sparern leise Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Niedrigzinsphase - nach Einschätzung der IW-Ökonomen bleiben die Zinsen in den nächsten 30 Jahren auf niedrigem Niveau.Die niedrigen Zinsen setzt die Rentenversicherung unter Druck, weil für angelegtes Geld mittlerweile sogar Zinsen bezahlt werden müssen, Banken leiden unter schrumpfenden Gewinnen und Anleger sehen ihre Ersparnisse dahinschmelzen. Wer jetzt auf ein baldiges Ende dieser Geldpolitik hofft, wird durch eine aktuell veröffentlichte Studie des Instituts für deutsche Wirtschaft (IW) enttäuscht: Dr. Markus Demary, Senior Economist für Geldpolitik und Finanzmarktökonomik und Prof. Dr. Michael Voigtländer, Leiter des Kompetenzfelds Finanzmärkte und Immobilienmärkte, gehen in der Veröffentlichung davon aus, dass das Niedrigzinsumfeld noch sehr lange bestehen bleibt. Bis ins Jahr 2050, so die Studienautoren, dürfte sich hier nichts ändern.

