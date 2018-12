St. Gallen - Die Europäische Zentralbank (EZB) und die Schweizerische Nationalbank (SNB) haben letzte Woche ihre geldpolitischen Positionen wiederholt. Die EZB wird Ende Jahr ihr Anleihenskaufprogramm wie geplant beenden, will aber von höheren Zinsen bis nach dem Sommer 2019 nichts wissen. Die Nationalbank betont die hohe Bewertung des Frankens und die Wichtigkeit der negativen Zinsdifferenz zum Euroraum. Sie will das Risiko nicht eingehen, dass durch Zinserhöhungen vor der EZB der Franken zum Euro teurer wird. «Business as usual». Diese Haltung ist momentan noch möglich, aber nicht mehr lange.

Ich gehe davon aus, dass die EZB ihrem kommunizierten Pfad treu bleibt und im September 2019 die Zinsen erstmals vorsichtig anheben wird. Dieser Schritt ist überfällig und hätte bereits in diesem Frühjahr vorgenommen werden sollen, als die Wirtschaft in der Eurozone vor Stärke strotzte. Die SNB wird sich an die EZB anhängen und den Weg aus den Negativzinsen mit einer ersten Zinserhöhung auf -0.50% starten. Das ist für sie das einfache Szenario. Wenn die EZB jedoch weiter zuwartet, wird es für die SNB schwierig. Dann wird der Druck zunehmen, einen eigenständigen Weg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...