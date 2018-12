FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.12.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 250 (260) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 215 (220) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6500 (6450) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - CREDIT SUISSE CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1630 (1900) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 600 (810) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 260 (302) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 400 (480) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 650 (670) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RESUMES FRESNILLO PLC WITH 'NEUTRAL' - TARGET 870 PENCE - CS CUTS KAZ MINERALS TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 400 (630) PENCE - GOLDMAN CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2500 (2550) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 150 (178) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3215 (3150) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4100 (3960) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 1470 (1120) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC CUTS DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 175 (200) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 300 (320) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS SPORTS DIRECT PRICE TARGET TO 220 (300) PENCE - 'UNDERPERFORM'



