Das liest sich erstmal gar nicht gut: Die Gewerkschaft Ver.di hat dem US-amerikanischen Online-Händler Amazon "ausgerechnet kurz vor Weihnachten den Krieg erklärt". So formulierte es zumindest das Börsenmagazin "deraktionaer.de" am Montag und schätzte das Ganze als wenig erfreulich für Anleger und Kunden ein. Motiv für diesen Streikaufruf in Deutschland sei die Absicht der Gewerkschaft, die Logistik des Konzerns gerade beim so wichtigen Weihnachtsgeschäft empfindlich zu stören. Man wolle dadurch ... (Claudia Wallendorf)

Den vollständigen Artikel lesen ...