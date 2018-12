Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für LVMH anlässlich der angekündigten Übernahme der Hotelkette Belmond von 350 auf 310 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der avisierte Deal signalisiere, dass der Luxusgüterkonzern kein interessantes Übernahmeziel innerhalb seines Kerngeschäfts gefunden habe, schrieb Analystin Aurélie Husson-Dumoutier in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die gesunkene Branchenbewertung./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

