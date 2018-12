Linz (www.anleihencheck.de) - Obwohl sich das Jahr schön langsam dem Ende neigt, stehen diese Woche noch spannende Ereignisse auf dem Kalender, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das Highlight dieser Woche sei sicher die Zinsentscheidung der US-Notenbank FED. Am Mittwoch Abend sollte in Amerika das Leitzinsband um 25 Basispunkte auf 2,25% bis 2,50% angehoben werden. Im Wochenverlauf stünden noch Stimmungsbarometer der Industrie in Amerika auf dem Plan. In Europa werde der morgen anstehende IFO Geschäftsklimaindex in Deutschland mit Interesse erwartet. Und auch die Zinsentscheidung in England am Donnerstag werde nicht außer Acht gelassen. Die mögliche Handelsbandbreite bei EUR/USD für heute liege zwischen 1,1260 und 1,1360. (17.12.2018/alc/a/a) ...

