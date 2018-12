Hannover (www.anleihencheck.de) - Auch zum Ende des Handelsjahres 2018 ist der spanische Covered Bonds-Markt - und damit die Spreadlanschaft - durch steile Kurvenverläufe gekennzeichnet, so Dr. Frederik Kunze, Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Thomas Scholz, CIIA von der Nord LB.Dies gelte insbesondere für spanische Agencies und spanische Regionen. Single Cédulas würden sich hingegen eher durch einen vergleichsweise flachen Kurvenverlauf auszeichnen. Der 2Y/10Y-Spread für spanische Regionen liege bei gut 75 Bp. Während der Wert für Bonos mit 60 Bp darunter liege, kämen Single Cédulas auf den niedrigsten 2Y/10Y-Spread bei knapp 15 Bp. Die relative Steilheit der Bono-Kurve komme auch dadurch zum Ausdruck, dass diese am kurzen Laufzeitende noch über die niedrigsten Spreads verfügen würden, mit zunehmender Restlaufzeit aber deutlich ansteigen würden. Insgesamt sei durchaus zu konstatieren, dass die Spreadbandbreite mit steigender Laufzeit zunehme, wodurch sich Switch-Optionen verstärkt am langen Laufzeitende ergeben würden. Für Investoren würden sich aufgrund des Spreadumfelds nachfolgende Switchmöglichkeiten anbieten, wobei in diesem Zusammenhang nicht außer Acht gelassen werden sollten, dass der spanische Markt von einer relativ hohen Illiquidität geprägt sei. ...

