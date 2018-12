München (ots) -



Die neunte Staffel von Pastewka startet mit zehn neuen Episoden am 25. Januar 2019 exklusiv bei Amazons Streaming-Service Prime Video



Pastewka geht in die neunte Staffel: Am Freitag, 25. Januar 2019, können sich Prime-Mitglieder auf zehn neue Folgen der Prime Original Serie freuen. Vor fast genau einem Jahr hatte die beliebte und mehrfach preisgekrönte Comedyserie nach vier Jahren Auszeit ein fulminantes Comeback bei Prime Video gefeiert und wurde auf Anhieb zum besten Comedystart aller Zeiten bei Amazons Streaming-Service in Deutschland. Jetzt geht es da weiter, wo die letzte Staffel geendet hatte - im Chaos.



Nach seiner spektakulären Geburtshilfe für Baby Mafalda eben noch der Liebling der Nation, kommt es für Bastian gleich wieder dick: Ex-Freundin Anne verweigert sich hartnäckig allen Annäherungsversuchen, die exorbitanten Hotelkosten des Neu-Singles haben das Ersparte aufgefressen und außer Charity-Dinner mit Anke Engelke und abstrusen Hugo Egon Balder Shows gibt's für den ehemals beliebtesten Komiker Deutschlands nichts zu tun. Bastian braucht eine Aufgabe. Und die kommt in Form eines Serienangebots: Bastian soll die Hauptrolle in einer neuen Arztserie übernehmen. Als die ausgerechnet am Arbeitsplatz von Anne gedreht wird, sagt Bastian sofort zu. Bastian Pastewka, der Arzt dem die Frauen vertrauen? Wohl eher nicht.



Erneut ist das Stamm-Ensemble inklusive Bastian Pastewka als Bastian Pastewka, Sonsee Neu (Wilsberg, Die Kanzlei) als seine Ex-Freundin Anne, Matthias Matschke (Professor T., Polizeiruf 110) als Bastians Halbbruder Hagen, Bettina Lamprecht (Südstadt, Bettys Diagnose) als ungeliebte Nachbarin und Schwägerin Svenja Bruck, Cristina do Rego (Unter Gaunern, Rockstars zähmt man nicht) als Hagens Tochter Kim, Dietrich Hollinderbäumer (heute-show, Ein Fall für zwei) als Volker Pastewka und Sabine Vitua (Axolotl Overkill, Frauenherzen) als Bastians Managerin Regine Holl mit dabei. Neu in der Pastewka-Familie: "Baby-Bruck".



Prime-Mitglieder in Deutschland, Österreich und in der Schweiz können schon jetzt alle acht Staffeln von Pastewka über die Prime Video-App auf Smart TVs, mobilen Geräten wie Tablets und Smartphones, Amazon Fire TV, Fire TV Stick und Apple TV oder online genießen. Sie können Pastewka auch herunterladen und offline auf mobilen Endgeräten ansehen, ohne zusätzliche Kosten.



Die neunte Staffel von Pastewka ist ein Prime Original und wurde von Brainpool Pictures im Auftrag von Minestrone TV produziert. Das Drehbuch stammt von Bastian Pastewka, Sascha Albrecht und Erik Haffner. Erik Haffner und Tobi Baumann sind die Regisseure der Serie.



