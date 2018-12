Paris - Die Anleger an Europas Börsen sind am Montag vorsichtig geblieben. Vor allem alte Themen wie die Hängepartie rund um den Brexit sorgen für Zurückhaltung. Insbesondere eine womöglich noch in diesem Jahr stattfindende Abstimmung des britischen Parlaments über den mit der Europäischen Union ausgehandelten Brexit-Vertrag könnte die Börsen ordentlich durchwirbeln, erwartete Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partner. Auch die Idee einer neuen Volksabstimmung über den Brexit ist noch nicht vom Tisch.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stand am späten Vormittag mit 0,17 Prozent im Minus bei 3087,39 Punkten. Der Pariser Cac 40 fiel um 0,45 Prozent auf 4831,90 Punkte. Für den Londoner FTSE 100 ging es um 0,31 Prozent auf 6823,98 Punkte nach unten.

Thema des Tages ist die Umsatzwarnung von Asos ...

