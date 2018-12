Weiterstadt (ots) -



- Am Dresdner Weihnachtsmarkt und beim Kultimbiss Haase in Magdala erhalten Fans der Facebook-Seite 'SKODA RS und Motorsport' leckere Rostbratwürste - Außergewöhnliche Weihnachtsaktion: Facebook-Gewinner dürfen neuen KODIAQ RS am Hauptsitz der Marke in Mladá Boleslav abholen - Weihnachtstour führt über Dresden und Magdala bis nach Weiterstadt zur Zentrale von SKODA AUTO Deutschland - Rallye-Star Fabian Kreim begleitet die festliche Überführungsfahrt



SKODA AUTO Deutschland lädt Freunde der Marke und solche, die es werden wollen, zu einem leckeren Weihnachtsimbiss ein: Am Rande des Dresdner Weihnachtsmarkts verteilt SKODA am Dienstag (18. Dezember) eine kostenlose Bratwurst an jeden, der die Facebook-Seite 'SKODA RS und Motorsport' mit einem Like versieht und präsentiert dabei den neuen KODIAQ RS*. Am folgenden Mittwoch gastiert der Tross dann beim kultigen Imbiss Haase in Magdala und verteilt dort echte Thüringer Rostbratwürste an die 'SKODA RS und Motorsport'-Fans. Die Facebook-Adresse lautet https://www.facebook.com/SKODARSMotorsport/



Noch vor dem offiziellen Markstart erhalten SKODA Fans die Chance, den neuen KODIAQ RS live zu erleben: In dieser Woche macht das dynamische SUV-Topmodell mit 176 kW (240 PS) starkem Biturbo-Diesel und strengster Emissionsnorm Euro 6d-TEMP Station in Ostdeutschland. Am Dienstag, den 18. Dezember, rollen sechs fabrikneue KODIAQ RS zu den 'Dresdner Winterlichtern', dem Weihnachtsmarkt in der sächsischen Landeshauptstadt. Gefahren werden die Modelle unter anderem von Gewinnern einer Verlosung auf der 'SKODA RS und Motorsport'-Facebook-Seite. SKODA verteilt an die Besucher von 16 bis 21 Uhr leckere Bratwürste oder frische Pommes Frites. Die Weihnachtsmarkt-Bummler müssen dafür lediglich die Facebook-Seite 'SKODA RS und Motorsport' auf ihrem Smartphone mit einem Like versehen, schon erhalten sie einen Verzehrgutschein, den sie am SKODA Stand gegen die weihnachtliche Zwischenmahlzeit eintauschen können.



Am Mittwoch, 19. Dezember, geht es nach Thüringen in die Kleinstadt Magdala zwischen Weimar und Jena. Dort gastiert SKODA am kultigen und weithin bekannten Imbiss Haase, von dem viele Kenner behaupten, hier gebe es die beste Thüringer Rostbratwurst weltweit. Auch hier gilt zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr: Fürs Liken von 'SKODA RS und Motorsport' bedankt sich die Mannschaft mit einer leckeren Wurst.



Auf 'SKODA RS und Motorsport' bringt die Marke stets aktuelle News, Videos, Bildergalerien, Umfragen und Gewinnspiele, die sich um die Themen Rallye, Motorsport und RS-Modelle drehen. So erleben Fans die ganze Faszination der sportlichen SKODA Serienmodelle und Highlights des mehr als 117 Jahre zurückreichenden Motorsportengagements. Mit dem Hashtag beRS werden die Fans aufgefordert, spannende Erlebnisse zu teilen, zu kommentieren - einfach dabei zu sein.



Der Konvoi mit sechs KODIAQ RS und Begleitfahrzeugen kommt direkt aus Mladá Boleslav, der Heimat des Unternehmens. SKODA AUTO Deutschland hatte die Sieger eines Facebook-Gewinnspiels eingeladen, die KODIAQ RS von ihrer tschechischen Produktionsstätte nach Weiterstadt zu überführen, wo der deutsche Importeur seinen Sitz hat. In Mladá Boleslav besuchen die Gewinner zunächst das SKODA Museum starten anschließend die zweitägige Erlebnisfahrt über Dresden und Thüringen bis ins hessische Weiterstadt. Die Teilnehmer werden von einem prominenten Motorsportprofi begleitet: Fabian Kreim, Deutscher Rallye-Meister 2016 und 2017 sowie 2018 Dritter der U28-Wertung der Rallye-Europameisterschaft, steuert einen der KODIAQ RS.



Das sportliche SUV wird vom stärksten Seriendieselmotor in der Geschichte von SKODA angetrieben: Der Neuling in der RS-Familie von SKODA ist 176 kW (240 PS) stark. Er verbindet großzügige und flexible Platzverhältnisse und SKODA typische Praktikabilität mit einem sportlich gestalteten Innenraum. Zudem bietet das High-Performance-SUV alle gewohnten Qualitäten der KODIAQ-Baureihe: viel Platz für fünf oder sieben Personen, einen großzügigen Kofferraum und zahlreiche markentypische Simply Clever-Ideen. Als erster SKODA verfügt das Performance-SUV über den Dynamic Sound Boost für einen besonders emotionalen Klang.



