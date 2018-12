Remagen (ots) - Das prmagazin ist exklusiver Kooperationspartner der Deutschen Gesellschaft für Rechtskommunikation e.V. (DGfRK) beim neuen Zertifikatslehrgang Litigation-PR-Manager/in (DGfRK).



Die dreitägige Fortbildung findet erstmals von Mittwoch, dem 6. Februar 2019, bis Freitag, dem 8. Februar 2019, in Berlin statt. Anmeldeschluss ist der 25. Januar 2019. Für prmagazin-Abonnenten gilt bis zum Anmeldeschluss der Frühbuchertarif.



Der Lehrgang richtet sich an Juristen sowie an Kommunikatoren aus Unternehmen und Kanzleien, die ihre Mandanten auch in der Öffentlichkeit noch besser begleiten möchten. Die Teilnehmer erhalten eine fundierte, praxisnahe Grundausbildung zum Litigation-PR-Berater. Vermittelt werden das erforderliche Fachwissen und das notwendige Handwerkszeug der prozessbegleitenden Öffentlichkeitsarbeit.



Konkrete Themen sind Einsatzgebiete und Nutzen von Litigation-PR, Strategien für Angriffs- und Verteidigungsmandate, Litigation-PR im Großkonzern, medienrechtliche Basics und Fallsimulationen. Zudem ist ein Redaktionsbesuch bei der WELT-Gruppe geplant. Detaillierte Informationen zum Programm: https://tinyurl.com/y7zue8vl



Die Referenten:



- Martin Wohlrabe, Rechtsanwalt und Geschäftsführer der Consilium Rechtskommunikation GmbH, - Volker Boehme-Neßler, Professor für Öffentliches Recht an der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg, - Stefan Beutelsbacher, US-Korrespondent für das Ressort Wirtschaft und Finanzen der WELT in New York, - Alexander Cordes, Managing Partner bei der Kommunikationsberatung Gauly Advisors, Rechtsanwalt sowie langjähriger Konzernsprecher (u.a. Commerzbank und thyssenkrupp).



Im Preis eingeschlossen ist für alle Teilnehmer die Anmeldegebühr für den nächsten "Rechtskommunikationsgipfel" von Consilium und prmagazin, der voraussichtlich im November 2019 in München stattfindet (https://rechtskommunikationsgipfel.de).



Mehr Informationen zum Zertifikatslehrgang: https://www.litigation-pr-manager.de



Alle Daten, Referenten, Inhalte, Preise und Anmeldemöglichkeiten auf einen Blick: https://tinyurl.com/y797mnja



++++++



Über das prmagazin



Das prmagazin ist die führende Fachzeitschrift für die Kommunikationsbranche im deutschsprachigen Raum. Es liefert monatlich aktuelle Nachrichten, Analysen, Hintergrundberichte und kommunikationswissenschaftliche Forschungsergebnisse zu PR-Strategien, Kampagnen, Trends und Personalien. Kernzielgruppe sind Kommunikationsprofis in Unternehmen und Organisationen, PR-Agenturen, Wissenschaft & Ausbildung bis hin zu Journalisten. Das prmagazin erscheint im 49. Jahrgang im Medienhaus Rommerskirchen. www.prmagazin.de



Über die Deutsche Gesellschaft für Rechtskommunikation e.V.



Die Deutsche Gesellschaft für Rechtskommunikation e.V. (DGfRK) fördert den Austausch zwischen Journalisten, Anwälten und Sprechern. Der Verein wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Berlin. Vorsitzende sind RA Martin Wohlrabe und Prof. Volker Böhme-Neßler. Wohlrabe ist Geschäftsführer der Litigation-PR-Agentur Consilium, Böhme-Neßler Professor für Öffentliches Recht in Oldenburg.



OTS: prmagazin newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53039 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53039.rss2



Pressekontakt: prmagazin Christina Ullrich Verantwortliche Redakteurin Telefon: +49 (0)2228 931 - 123 E-Mail: ullrich@rommerskirchen.com www.prmagazin.de



Deutsche Gesellschaft für Rechtskommunikation e.V. RA Martin Wohlrabe 1. Vorsitzender Telefon: +49 (0)30 94 87 1960 post@dgfrk.de www.dgfrk.de