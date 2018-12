Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Die Hauptverwaltung der Konfuzius-Institute, Hanban, hat am 5. Dezember im Rahmen der in Chengdu abgehaltenen 13. Konfuzius-Institut-Konferenz das "Confucius Institute Partnership Project" ins Leben gerufen. Das Ministerium für Kultur und Tourismus der Provinz Sichuan hat dabei als Partner des Projekts eine strategische Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit der Hauptverwaltung der Konfuzius-Institute, Hanban, unterzeichnet und die feierliche Einführungszeremonie für das Vorhaben ausgerichtet.



Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Bedeutung der Rolle der globalen Konfuzius-Institut-Plattform zu steigern, die Werte und Tugenden der chinesischen Kultur zu vermitteln, die Welt durch kulturtouristische Aktivitäten mit den charismatischen Seiten von China und Sichuan vertraut zu machen und Innovationen zu fördern, um die Entwicklung des Sektors Kulturtourismus in Sichuan voranzutreiben.



Gemäß der Absichtserklärung (MOU) werden beide Seiten gemeinsam den kulturellen Austausch und die Zusammenarbeit in den Bereichen Sprache, Kultur und Tourismus zwischen China und anderen Ländern organisieren. Hanban, die Hauptverwaltung der Konfuzius-Institute, wird dem Ministerium für Kultur und Tourismus der Provinz Sichuan bei der Einrichtung von Informationsschaltern in den Konfuzius-Instituten und HSK-Testzentren für die chinesische Eignungsprüfung in aller Welt assistieren, um die kulturtouristischen Attraktionen der Provinz Sichuan bekannter zu machen, je nach vorhandenem Bedarf Werbeveranstaltungen für die Kulturtourismusindustrie Sichuans in bestimmten Ländern veranstalten, und Direktoren, Lehrer und Schüler der Konfuzius-Institute nach Sichuan einzuladen, um bei Recherchen zum Thema Kulturtourismus behilflich zu sein.



Das Ministerium für Kultur und Tourismus der Provinz Sichuan plant, auf die Bedürfnisse der Konfuzius-Institute abgestimmte Lehrbücher und Kurse zu der in der Provinz Sichuan vorherrschenden Bashu-Kultur zu entwickeln, und deren Einsatz nach erfolgter Genehmigung in Konfuzius-Instituten auf der ganzen Welt zu fördern. Dabei wird sich das Ministerium auch an lokale Regierungen, Unternehmen und soziale Organisationen in ganz Sichuan wenden, um durch freiwillige Spenden und andere Formen der Unterstützung Mittel für den Bau weiterer Konfuzius-Institute aufzubringen. Das Ministerium kann mit Zustimmung der Hauptverwaltung der Konfuzius-Institute Hanban die Plattform des Konfuzius-Instituts nutzen, um internationale Marketingkampagnen durchzuführen.



Diese Absichtserklärung (MOU) ist 3 Jahre gültig.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/797374/Sichuan_Provincial_ Department_of_Culture_and_Tourism.jpg



OTS: Sichuan Provincial Tourism Development Committee newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121557 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121557.rss2



Pressekontakt: Gu Hanlu 86-180-8003-2887 19918630@qq.com