Nach den kräftigen Abgaben zum Ende der Vorwoche dürfte die Wall Street am Montag wenig verändert starten. Der Aktienterminmarkt suggeriert eine gut behauptete Handelseröffnung des Kassamarktes. Die Blicke der Anleger richten sich zunehmend auf die Sitzung der US-Notenbank am Dienstag und Mittwoch. Mehrheitlich wird erwartet, dass die Währungshüter das vierte Mal in diesem Jahr die Zinsen anheben werden. Wichtiger dürften allerdings Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell zum weiteren Zinstempo sein, nachdem zuletzt Zweifel an weiteren Zinsschritten der Fed im kommenden Jahr aufgekommen waren.

An den Märkten mangele es an Klarheit über so ziemlich alles - die US-Geldpolitik, der Handelsstreit, Chinas Konjunktur sowie der Brexit, so Investmentstratege Thomas Hainlin von U.S. Bank Wealth Management. "Wenn die Fed einen klaren Hinweis auf die Bewegungen im kommenden Jahr gibt, würde dies einen Teil der Unsicherheiten beseitigen."

Nachdem ein Richter im US-Bundesstaat Texas das vom ehemaligen Präsidenten Barack Obama eingeführte Gesundheitssystem "Obamacare" für verfassungswidrig erklärt hat, stehen Aktien aus dem Gesundheitssektor unter Abgabedruck. Die Versicherer Unitedhealth und Wellcare geben 1,3 bzw. 0,7 Prozent nach. Humana verlieren 0,9 Prozent. Der Krankenhausbetreiber HCA gibt 1,4 Prozent nach.

Konjunkturseitig steht die Veröffentlichung des Empire State Manufacturing Indexes für Dezember an. Ökonomen erwarten einen Rückgang zum Vormonat.

December 17, 2018 06:24 ET (11:24 GMT)

