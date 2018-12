Erfurt (ots) -



Kurz vor Jahresende schauen Jess und Ben zurück: Was sind die Trends des Jahres und was sind die schönsten, lustigsten und mitreißendsten "KiKA LIVE"-Momente? In der "KiKA LIVE Best of 2018 Show" am 20. Dezember um 20:00 Uhr erinnern sich die Moderatoren gemeinsam mit Studiogästen und dem Publikum an ein aufregendes Jahr mit vielen Höhepunkten. Ein weiterer kommt in der Show hinzu: Die deutsche Singer-Songwriterin LEA performt in der Show ihre bekanntesten Hits.



Die "KiKA LIVE"-Zuschauer konnten im Oktober auf kika-live.de für ihre Highlight-Sendungen voten. Jess und Ben werden die Protagonisten der fünf beliebtesten Sendungen zur Show im Studio begrüßen. Welche Musikstars, Schauspieler, Sportler, Influencer oder Kinder, die ihr Hobby vorstellen, mit dabei sein werden, bleibt bis zuletzt geheim. Beste Unterhaltung ist aber auf jeden Fall garantiert: Gemeinsam mit ihren Gästen blicken die Moderatoren nicht nur auf die lustigsten und spannendsten Momente von "KiKA LIVE" 2018 zurück, auch themenbezogene Spiele stehen auf dem Programm.



Ein weiteres Highlight: Die Trends des Jahres 2018. Was war besonders angesagt oder ein totaler Flop? Konnte der "Fidget Spinner" oder doch der "Zahnseide-Tanz" überzeugen, gilt Lukas Rieger oder Mike Singer als Favorit und konnte das Einhorn den Flamingo in der Beliebtheits-Skala überflügeln? Hier ist das Studio-Publikum gefragt und wählt seine persönlichen Gewinner.



Die "KiKA LIVE Best of 2018 Show" zeigt KiKA am 20. Dezember um 20:00 Uhr. Auf die Wiederholung der fünf Highlight-Sendungen dürfen sich die Zuschauer vom 24. bis 27. und am 30. Dezember um 20:00 Uhr freuen. Darüber hinaus sind die Sendungen des Trend- und Lifestyle-Magazins auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar.



Alle Informationen zur "KiKA LIVE Best of 2018 Show" sind auf kika-live.de, auf kika-presse.de und im KiKA-TEXT ab Seite 200 zu finden. Verantwortliche Redakteurin bei KiKA ist Miriam Steinhoff.



Der Kinderkanal von ARD und ZDF
Unternehmenskommunikation
Telefon: 0361/218-1827
eFax: 0361/218-291827
Email: kika-presse@kika.de
kika-presse.de