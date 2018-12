Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,03 Prozent auf 163,28 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 0,24 Prozent. In den meisten anderen Ländern der Eurozone hielten sich die Kursausschläge in Grenzen.

Etwas gestützt wurden die Anleihen durch schwächer als erwartet gestiegene Verbraucherpreise in der Eurozone. Die Inflationsrate fiel von 2,2 Prozent im Vormonat auf 1,9 Prozent. In einer ersten Schätzung hatte Eurostat noch eine Rate von 2,0 Prozent ermittelt. In den USA werden am Nachmittag noch Stimmungsdaten aus der Industrie und Zahlen vom Immobilienmarkt erwartet./jsl/fba

